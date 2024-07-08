香港的「現狀指數」由43. 3升至47.1，「預期指數」由44.2升至49.7。廣州的「現狀指數」由57.1降至53.6，「預期指數」由60.6降至56.6。深圳的「現狀指數」則最高為57.3，「預期指數」為57.1。

西方國家加徵關稅對「創新和技術」行業帶來較大衝擊；其「現狀指數」由57.8降至 43.9，「預期指數」更從54.6急跌至38.1。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，因美國對總值180億美元的中國進口商品加徵關稅，針對如電動車、電池和鋼鐵等戰略行業，以及歐盟委員會對中國電動車徵收反補貼稅，令部分電動車和鋰電池供應鏈的企業受影響。

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