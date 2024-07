另外,集團汽車業務部於2024年上半年的銷售較2023年上半年大幅下滑。其主要虧損來自馬來西亞和泰國的完全拆解組裝(CKD)市場、與台灣,新加坡,和菲律賓的完全組裝(CBU)市場。

不過,集團金融服務公司Ethoz Group Lt 與上市運輸公司 Zero Co., Ltd 的業務比去年同期則獲得些許增長。

此外,2024年上半年營運總盈利從4.32億元下跌至2.5億元。除稅後盈利從1.87億元下跌至2500萬元。隨著目前汽車業務部的訂單相對強勁,集團預計2024年下半年的表現會有好轉。儘管面臨極具挑戰的環境,集團的整體財務狀況和營運狀態仍維持穩健。

