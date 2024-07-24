彭博社報道，谷歌母公司Alphabet Inc.第二季不含合作伙伴支付的銷售額為713.6億美元，高過市場預期的707億美元；每股淨收益為1.89美元，高於市場預期的1.84美元。收入勝預期，主要受對雲計算服務和搜索引擎廣告的需求提振。
Alphabet首席投資官Ruth Porat表示，「我們當然已看到我們在人工智能、人工智能基礎設施以及為雲客戶提供生成式人工智能解決方案方面的優勢所帶來的益處」，「毫無疑問，客戶在增強自身能力之際正在轉向我們」。
Google Cloud實現利潤11.7億美元，超過市場預期的營業利潤9.82億美元。谷歌在雲計算市場仍然落後於亞馬遜和微軟。但在過去一年中，該部門吸引到人工智能初創公司的業務。投資者也將Google Cloud視為最有潛力推動Alphabet整體增長的部門，尤其是在其搜索業務日趨成熟的情况下。
搜索廣告季度收入為485億美元，低於市場預期的476億美元。
YouTube公布收入86.6億美元，市場預期為89.5億美元。
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