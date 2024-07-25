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HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位

香港快運（HK Express）爭位風波成為近日網民焦點，另一位被指是「怪獸家長」的事主亦打破沉默，向《明報》解釋事情經過。事主強調一家四口也有付費購買四個相連座位（見圖2），並非網民所指是「怪獸家長」、「冇俾錢但要爭位坐埋一齊」。

事主指出，由於正在旅行，故連日來都沒有就事件表態，直至返港後才驚覺事件發酵得比想像中嚴重，因此覺得有需要澄清。

登機前才被調位  從無在機上搶位

事主表示，當日他們一家亦是在登機前在閘口被要求換位，香港快運向其表示，由於要更換機型，令他們原先揀的位置（30A、B、C、D）變成緊急出口位，因為未成年人士不可以坐在緊急出口位置，所以才要由30行換位至25行。事主又指，曾問職員新座位是否都是ABCD相連，「職員話係，我覺得冇問題，先領新嘅登機證上機。」

事主又指，其實登機時已見到有人與地勤就座位問題爭執，事後才醒覺原來自己一家亦牽涉其中。事主強調，由於登機前快運已向他們一家發出新登機證，絕不存在網民所指在機上搶位的說法。

事主憶述，「當日在機上聽到有人大聲講：『乜你俾人換咗位呀？你有俾錢喎。』當時我都唔知原來佢哋係想俾說話我聽，因為我根本冇諗過原來人哋覺得我搶咗佢哋啲位。其實佢如果當時願意走來同我講件事，我會樂意俾返個位佢。」

對於網民留言，事主表示：「有自稱『旁觀者』不停煽動事件，不明所以卻又胡亂於網上亂吹，沒有在現場卻可以話我態度惡劣。我都好想知我對甚麼人做咗甚麼事或講咗甚麼，佢會認為我態度惡劣呢？就咁被冠上『態度惡劣』，『怪獸家長』之名，本人十分無辜亦深感無奈。」

事主又指，該名「旁觀者」將其一家相片於網上展示，除對其子女造成負面情緒外，亦嚴重影響他們聲譽，並表示會保留追究權利。

記者：李宛婷

 

HK Express事件簿：

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