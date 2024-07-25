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證監會告誡公眾提防無牌虛擬資產交易平台CoinUnited.io

證監會今天告誡公眾提防一家名為「CoinUnited.io」的無牌虛擬資產交易平台。CoinUnited.io聲稱提供加密貨幣、股票、指數、外匯及大宗商品交易服務，且曾聲稱在香港設有旗艦店和在港進行招聘，但其從未獲證監會發牌，亦從未向證監會申請任何牌照。證監會於2024年7月25日將CoinUnited.io及其相關網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。

根據《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在港經營受規管活動的業務和提供虛擬資產服務的業務（即經營虛擬資產交易所）及／或向香港投資者積極推廣該等服務，即屬犯罪。

證監會再次告誡投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者有可能損失在該平台上持有的全部投資。

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