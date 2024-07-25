人行今宣布1年期中期借貸便利（MLF）利率下調20個點子，利率由2.5厘降至2.3厘。ING銀行大中華區首席經濟師宋林發佈最新報告表示，人行下調的時間點和下調幅度均出乎市場預期，而其下調幅度非分別下調7天逆回購利率及LPR 10個基點，更大幅度的MLF下調可為銀行息差提供更多支撐，但或直接導致LPR的進一步下調。
宋林稱，MLF持續獲廣泛使用，應該會對實體經濟的實際貸款利率產生更直接和更即時的影響。
宋林提到，人行此前一直維持每月公佈MLF調整，當局於本月早前宣佈維持MLF利率不變後，市場預期本月貨幣政策或會維持不變，市場大多預測當局會在8月的決策中下調MLF。他表示ING早前的報告亦提到，可能正在向市場暗示7天期逆回購操作利率將成為主要政策利率，而今日的MLF下調正印證此預期。
宋林表示，人行本周放鬆貨幣政策為積極信號，因中國於今年達成5%GDP增長目標將於下半年面臨更大挑戰，因實際利率對當前經濟情况而言過高，亦是導致今年新貸款收縮的原因之一。雖然減息力度相對溫和，但與下調準備金率相比，應更有效地支持經濟。
另外，宋林亦稱，人行今日同時宣佈將降低機構使用MLF的抵押要求，冀通過允許銀行出售原本為抵押品的債權，增加可交易債券的規模及減輕債券市場的供求壓力。此舉跟隨早前人民銀行宣佈將開始借入國債出售，或有助為債券市場降溫。
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