OneDegree副行政總裁周美華表示，隨著近年本港寵物主人對寵物保險的關注度提升，OneDegree收入亦錄得增長。剛過去的7月，OneDegree連續兩個月破2020年開業以來的單月銷售紀綠，不論新客或續保客戶均升幅顯著，續保客戶超過90%。

香港貓迷博覽已結束，OneDegree將延長寵物CEO Plan投保優惠，今日（5日）起一連三日，於OneDegree網站投保全港唯一CEO Plan時輸入優惠碼「IMISSU」，可獲得首年保費七五折優惠，更繼續送出禮品。

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