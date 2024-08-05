虛擬保險公司OneDegree近月升級其寵物保險計劃，及香港貓迷博覽優惠的帶動下，OneDegree全港唯一CEO Plan在香港貓迷博覽期間三日的銷售表現與今年1月香港寵物節比較，每日平均新簽發保單增長五成。於今年8月2日至4日香港貓迷博覽期間，OneDegree全港唯一CEO Plan每日平均新簽發保單更為第二季每日平均新簽發保單的3倍。
OneDegree副行政總裁周美華表示，隨著近年本港寵物主人對寵物保險的關注度提升，OneDegree收入亦錄得增長。剛過去的7月，OneDegree連續兩個月破2020年開業以來的單月銷售紀綠，不論新客或續保客戶均升幅顯著，續保客戶超過90%。
香港貓迷博覽已結束，OneDegree將延長寵物CEO Plan投保優惠，今日（5日）起一連三日，於OneDegree網站投保全港唯一CEO Plan時輸入優惠碼「IMISSU」，可獲得首年保費七五折優惠，更繼續送出禮品。
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