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恒指半日跌62點 受制於250天線 50天線跌穿100天線

美國PPI升幅遜預期，美股隔晚上升，美匯指數回落，亞股普遍上升。不過上日內地公布貸款數據遜預期，A股港股受壓。市場觀望今晚美國通脹數字，判斷息口前景，美期反覆。

恒指今早高開59點，高位升80點，低位跌90點，高低波幅171點。上升股份比例為16.77%，下跌為27.53%，無升跌為55.69%。

恒指半日跌62點或0.36%，報17111點，大市成交金額356億元；國指跌25點或0.43%，報6023點。恒生科技指數收報3402點，跌0.79%。

藍籌股成交金額165.22億元，佔大市成交46.41%；科指成份股成交金額86.99億元，佔大市成交24.43%；國指成份股成交金額129.4億元，佔大市成交36.34%。

24隻雙櫃台股，總成交0.2億元人民幣，相當於約0.21億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.12%，至65.45億元，佔大市成交18.36%。牛熊證成交金額23.43億元，減少11.64%；窩輪成交金額42.01億元，減少15.45%。

藍籌27隻升，47隻下跌，8隻無升跌。萬洲（0288）升6.1%，收報5.57元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌4.14%，收報17.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報26.55元，升1.92%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報10.42元，跌6.46%。

恒指曾升穿20天線(17153.89點)，受制於250天線(17311.29點)，50天線(17658.69點)跌穿100天線(17660.35點)。科指曾跌穿10天線(3399.21點)，曾升穿20天線(3452.56點)。

北水南下合計淨流入5.18億元，較上日減少72.97%，連續第4日流入，累計流入90.6億元，對上一次連續4日淨流入是7月23日。北水本月累計流入285.01億元，按月減少40.56%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

鄭州比亞迪（1211）「銀彈」搶人 單月擬聘4000人 月薪最高9000元。收報211.6元，跌0.66%。

長建（1038）、長實、電能財團35億購英國陸上風電資產組合。創上市新高，見57元，收報55.95元，跌1.41%。長實（1113）收報31.35元，升0.8%。電能（0006）創上市新高，見54.95元，收報54.75元，升0.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下：亞信科技（1675）收報4.69元，跌3.1%。阿里巴巴（9988）收報78.5元，跌0.19%。晨鳴紙業（1812）收報1.7元，跌0.58%。華置（0127）收報1.21元，跌0.82%。長建（1038）創上市新高，見57元，收報55.95元，跌1.41%。京東（9618）收報101.1元，升0.3%。電能實業（0006）創上市新高，見54.95元，收報54.75元，升0.09%。新秀麗（1910）收報21.1元，跌2.76%。騰訊（0700）收報372.2元，跌1.69%。中國黃金國際（2099）收報41.15元，跌1.32%。

長建（1038）據報收購Aviva 英國風電場。創上市新高，見57元，收報55.95元，跌1.41%。

五礦資源（1208）上半年扭虧為盈賺2110萬美元不派息。收報2.25元，跌4.66%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季度扭虧賺2140萬美元。收報4.19元，升1.21%。

小鵬汽車（9868）：已達成收購滴滴智能汽車開發業務資產的SOP交割。收報26.55元，升1.92%。

華大酒店（0201）、順豪物業（0219）、順豪控股（0253）發盈警，上半年齊轉蝕3300萬至9300萬元。華大收報0.065元，無升跌。順豪物業（0219）收報0.73元，無升跌。順豪控股（0253）收報0.71元，升1.43%。

萬科（2202）伙中信22.3億設立消費基礎設施基金。收報4.06元，跌0.49%。

長江生命（0775）受財務成本因素影響中期少賺97%， 盈利100萬續不派息。收報0.345元，跌2.82%。

陽光房地產（0435）扭虧賺1.59億， 第二次每單位中期分派0.091元。收報1.83元，升2.23%。

都市麗人（2298）發盈喜，料上半年純利增不少於200%。收報0.231元，升21.58%。

爪哇控股（0251）料中期虧損收窄至7000萬元。收報1.66元，升9.21%。

中生製藥（1177）半年盈利30億人幣增1.4倍，中期息3港仙。收報3.01元，升2.03%。

港燈（2638）中期溢利跌逾3%至9.47億 每單位中期分派維持0.1594元。收報5.37元，跌1.83%。

希慎（0014）簽訂80億元四年期定期及循環銀團貸款協議。收報10.8元，升0.19%。

萬洲（0288）中期多賺81%，派息增至0.1元。收報5.57元，升6.1%。

大酒店（0045）：將委任廖宜菁為暫代行政總裁。收報5.39元，升1.89%。

領展（0823）、星展、中電推低碳獎賞，支持領展中小商戶低碳轉型。收報34.9元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見4.29元，收報4.28元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.59元，收報4.59元，升1.55%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.095元，收報0.095元，升4.4%；親親食品（1583）創52周高，見1.08元，收報0.9元，跌7.22%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.96元，收報0.91元，升13.75%；元征科技（2488）創52周高，見4.87元，收報4.82元，升7.35%；奇富科技－Ｓ（3660）創52周高，見84元，收報83元，升5.06%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見57元，收報55.95元，跌1.41%；電能實業（0006）創上市新高，見54.95元，收報54.75元，升0.09%；中電（0002）創52周高，見70.2元，收報69.7元，跌0.29%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.078元，收報0.087元，升8.75%；京東健康（6618）低見20.15元，收報20.3元，跌1.22%；弘海高新資源（0065）低見0.091元，收報0.094元，跌2.08%；世紀金花（0162）低見0.048元，收報0.049元，跌9.26%；中手游（0302）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；高山企業（0616）低見0.125元，收報0.127元，跌4.51%；龍輝國際控股（1007）低見0.203元，收報0.214元，升2.39%；博尼控股（1906）低見0.241元，收報0.243元，跌2.8%；藥明巨諾－Ｂ（2126）低見1.44元，收報1.5元，升1.35%；奈雪的茶（2150）低見1.37元，收報1.39元，跌2.11%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.202元，收報0.202元，跌1.94%；永利澳門（1128）低見5.18元，收報5.22元，跌0.19%；信德（0242）低見0.67元，收報0.68元，升1.49%；依波路（1856）低見1.1元，收報1.2元，跌9.09%；太興（6811）低見0.64元，收報0.66元，升1.54%；中升（0881）低見10.22元，收報10.36元，跌0.96%；香港中旅（0308）低見1.04元，收報1.05元，無升跌；貓眼娛樂（1896）低見6.96元，收報7元，跌1.82%；國際家居零售（1373）低見1.16元，收報1.17元，跌2.5%；信德集團（0242）低見0.67元，收報0.68元，升1.49%。

異動股

上升異動股，包括，中彩網通控股（8071）收報0.023元，升64.29%；壽康集團（0575）收報0.47元，升32.39%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.63元，升28.57%；天機控股（1520）收報0.06元，升25%；都市麗人（2298）收報0.231元，升21.58%；新源萬恒控股（2326）見52周低0.01元，收報0.012元，升20%；長久股份（6959）收報15.82元，升15.98%；新耀萊（0970）收報0.66元，升15.79%；脈資資源（8186）收報1.47元，升15.75%；中國長遠（0110）收報0.24元，升14.29%。

下跌異動股，包括，安科系統（8353）收報0.48元，跌26.15%；阿仕特朗金融（8333）收報0.25元，跌24.24%；中國城市基礎設施（2349）收報0.073元，跌19.78%；EDA集團（2505）收報3.33元，跌18.78%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報44.35元，跌17.1%；新利軟件（8076）收報0.011元，跌15.38%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.157元，跌15.14%；天津建發（2515）創上市新低，見0.45元，收報0.455元，跌14.15%；北京體育文化（1803）收報0.062元，跌13.89%；北方礦業（0433）收報0.019元，跌13.64%；維天運通（2482）收報0.65元，跌13.33%。

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