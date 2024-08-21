李福來預計集團全年減省成本8%至10%，並無計劃再減人，將透過如製作模式、節目、經營後勤著手優化去減省成本。許濤稱，他們亦會著手在成本投入作系統化及優化排序，例如著手某些成本減省，同時因應將香港業務擴大至大灣區，增設澳門分公司及加大對廣州公司投入。電商業務則繼續作為長期戰略，藉此增加集團的接觸點，並將不大賺錢的品類下架。李福來強調，經過較早前配股集資約1億元後，暫時無特別融資計劃。

在香港免費電視方面，總經理（商務營運）蕭世和表示，該台上半年廣告收入在快銷品投放廣告增加、大灣區廣告直接投入，及多了大公司如餐飲及保險公司回歸投放廣告帶動廣告收入雙位數增長。今年奧運期間廣告表現如在數量及種類上均較預期理想，平時無甚放廣告的餐飲、啤酒廣告客戶也重回，另三大送餐集團也投放廣告。

在明年牌照檢討方面，副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻表示，現時每年牌照費約少於1000萬元，他們與其十多年來爭取減低牌費不果，反而放眼放寬行業限制，例如現行發牌要求每台均要提供一條英語頻道下，在面對蝕錢時，可否擴大至播放普通話、日語、泰文節目滿足市場需要，另在廣告播放時間限制、節目表達創意方面能否提供空間，均值得探討。現時監管機構對該等意見反應正面。許濤指，現時監管當局對大氣電波及互聯網監管不相稱，規管條例不合時宣，期望爭取盡快檢視法律及核心條款。

至於內地業務方面，許濤稱，上半年已有3部與內地合拍劇播放，料下半年會有4至5部播出，今年共逾10部製作交付中，料增長勢頭可持續至未來1至2年。內地的多渠道網絡（MCN）業務方面，包括藝人、社交媒體宣傳、直播帶貨及串流業務，均正穩步增長中。

多年以來，國際業務均為TVB提供盈利，今年上半年度卻迎來虧損，陳樹鴻表示，該項業務仍貢獻八位數字收入，但是受到海外免費及收費電視台收入慘淡、電視劇銷售收入減少，及新媒體發展所拖累，致出現LBITDA。他們正參考TVB Plus的經驗，發展二維碼引流增加與觀眾互動，並以《中年好聲音》星馬賽區作試點，並且不再局限供應TVB製作內容，反而與當地合作伙伴製作劇集、綜藝節目及將節目選擇做到更豐富，料有助業務及財務改善。

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