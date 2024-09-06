近期環球科技股走勢再度疲弱，瑞銀財富管理投資總監辦公室報告認為，近期的調整提供了重新入場的戰術性機會。瑞銀指，人工科技（AI）的資本支出增長動能仍在持續，市場對大型科企的整體資本支出預測，由年初的1850億美元，在首季財報後上調至202億美元。第二季大型科技公司的AI資本支出未見放緩跡象，市場在次季財報後，將預測進一步增至211億美元，意味大型科技公司2024年整體資本支出增幅可達43%。
瑞銀又指，多數企業的資本支出強度仍低於峰值水準，意味未來幾季支出有望進一步增加。假設四大科技公司均在2025年大舉投資，資本支出達到強度頂點，則大型科技企業的潛在資本支出規模將達到2650億美元，與目前市場普遍估計的2024年資本支出2110億美元相比，增幅將亦達25%，潛在增幅遠高於市場對 2025年資本支出增長10至15%的預期。
瑞銀指，全球避險情緒上月令科技股承壓，主要科技基準指數從近期高點大幅回跌。不過，全球科技股第二季財報總體表現不錯，盈利較去年同期增長24%。在過去十年中，全球科技股估值每年至少出現一次10%的回跌，除了2022年因利率上升的宏觀經濟因素引發估值回跌30%以外，過去十年科技股指數在回跌10%後的6個月內通常會強勁反彈，這主要是得益於投資者對該行業的增長前景寄予厚望。
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