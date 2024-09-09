周凱旋基金會「親愛的妳：善用錢計劃」為逾1.85萬名2025 年應考香港中學文憑考試（HKDSE）的全日制官立及津貼中學女同學提供每人3,300港元助學金，支持女同學無憂地集中精力應考。

公司指，今次是首次參與覆蓋全港的大型助學金派發計劃。有別於以往使用支票或銀行轉賬派發助學金，在設計助學金派發流程時，考慮到部分受惠學生或希望以各類型電子錢包作為收款工具，所以特意以自身跨銀行數碼結算方案，配合「轉數快（FPS）」發放助學金，以便全面接通學生的銀行戶口及儲值支付工具，令數碼化的收款體驗更順暢。

領取助學金流程

第1步： 學生收到來自 hschaufoundation@welab.bank 的電郵，當中附有領取助學金說明和附二維碼，供登入官方網站https://HSChauFoundation.welab.bank 之用。

第2步：學生將造訪指定網站並使用學校電郵地址（或早前就此計劃向學校所遞交的個人電郵地址）和電郵附件的二維碼登入。

第3步： 學生將透過 hschaufoundation@welab.bank 發送的電郵收到一次性密碼(OTP)。

第4步： 學生需輸入指定銀行賬戶或轉數快(FPS)識別代號以領取助學金。

第5步： 學生最快於翌日收到助學金。

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