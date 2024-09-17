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恒指收市升237點 成交630億 科指升1% 見月內收市新高

A股假期休市，南北水續停，美的（0300）作為3年內最大的新股，高開8%後保持上升，利好市場氣氛下，港股先跌後升，跑贏韓股台股，日股更下跌。市場觀望聯儲局議息結果，金價隔晚再創新高，美匯指數續偏軟，美期上升。

恒指國指連升4日，科指連升6日，科指更見月內收市價計新高。大市成交回升，恒指波幅亦見月內最大。

恒指今早低開35點，高位升293點，低位跌53點，高低波幅348點，是8月30日後收市新高，當日報424.5點。上升股份比例為33.01%，下跌為23.15%，無升跌為43.82%。

恒指收市升237點或1.37%，報17660點，大市成交金額630億元，較上日增加31.44%，是9月13日888.8億元成交後最多；國指升85點或1.41%，報6176點。恒生科技指數收報3536點，升1.12%。

藍籌股成交金額334.23億元，佔大市成交53.05%；科指成份股成交金額144.84億元，佔大市成交22.99%；國指成份股成交金額249.07億元，佔大市成交39.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.27億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加19.1%，至85.9億元，佔大市成交13.61%。牛熊證成交金額36.84億元，增加9.83%；窩輪成交金額49.06億元，增加27.15%。

藍籌72隻升，6隻下跌，4隻無升跌。新世界發展（0017）升5.48%，收報7.12元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌1.02%，收報368元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報78.9元，升6.26%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.4元，跌2.3%。

恒指曾跌穿10天線(17378.45點)、50天線(17411.31點)，升穿20天線(17538.65點)。科指曾跌穿10天線(3479.46點)、20天線(3483.13點)，收市升穿50天線(3493.68點)。

三大指數表現

恒指曾升最多1.69%，是9月13日後最大升幅，當日升幅為1.74%。高見17715.77點，是9月3日17725.51點後最高。今日收市報17660.02點，是9月2日後收市新高，當日報17691.97點。連升4日，累計升551.31點，對上一次連升4日是8月12日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是4月29日。

科指曾升最多1.37%，是9月13日後最大升幅，當日升幅為1.54%。高見3545.31點，是8月30日3614.68點後最高。收市報3536.57點，是8月30日後收市新高，當日報3560.61點。連升6日，累計升99.82點，對上一次連升6日是5月17日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月5日。

國指曾升最多1.73%，是9月13日後最大升幅，當日升幅為1.83%。高見6195.62點，是9月3日6229.19點後最高。收市報6176.03點，是9月3日後收市新高，當日報6203.55點。連升4日，累計升193.48點，對上一次連升4日是8月12日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是4月24日。

午後消息股表現

百德國際（2668）股價跌逾15% 昨被證監點名股權高度集中，街貨僅佔4.65%。收報0.425元，跌6.59%。

攜程（9961）：內地中秋假期博物館遊火熱 門票訂單量較端午假期多15%。收報368元，跌1.02%。

偉鴻集團（3321）控股澄清配股價應為0.0204元。收報0.051元，升104%。

博雅互動（0434）斥100個比特幣入股Web3遊戲商25%。收報1.47元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）陳翊庭：大型新股將「接踵而來」。收報225.2元，升1.81%。

京東（9618）向沃爾瑪購內地即時零售和配送平台達達63.2%。收報104.3元，升0.87%。

凱德投資據報洽購Club Med最多30%股份。復星國際（0656）收報3.99元，無升跌。

復星旅遊文化（1992）收報3.18元，升1.6%。

美的（0300）上市，定價54.8元。美的公開發售超額認購4.3倍，一手中簽率100%。美的暗盤收報57.55元，高上市價5%，一手帳面賺275元。創上市新高，見60元，平上市低位0元，收報59.1元，升7.85%。

馬可數字（1942）折讓14.5%配售新股集資逾8000萬。見52周低0.58元，收報0.59元，跌4.84%。

LET Group（1383）開曼註冊地註冊代理人辭任，正物色新代理人及註冊辦事處。停牌。

中銀香港（2388）：中銀人壽上半年新造保費111億元。收報23.85元，升1.71%。

煤氣（0003）伙房協辦活動賀中秋，逾20年來送超過361萬個月餅。收報6.47元，升2.54%。

恒和集團（0513）料全年虧損擴大至不少於1.8億元。收報0.182元，無升跌。

松景科技（1079）全年扭虧為盈，賺約4000萬元。創52周高，見0.085元，收報0.052元，升62.5%。

金朝陽（0878）不再上訴，希雲大厦不再強拍。收報5.35元，升0.94%。

打風不停市丨港交所（0388）：惡劣天氣交易將於本月23日生效。收報225.2元，升1.81%。

葉維義再增持惠理（0806）。收報1.32元，升5.6%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見5.25元，收報5.09元，升3.88%；喆麗控股（2209）創上市新高，見7.01元，收報6.9元，升0.29%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.68元，收報42.64元，升0.14%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2260元，收報2260元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.75元，收報1069.75元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1148.2元，收報1148.2元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.825元，收報7.825元，升0.06%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.12元，收報54.12元，升0.04%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.53元，收報1.5元，升7.14%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見79.96元，收報79.86元，升0.66%；一脈陽光（2522）創上市新高，見27.35元，收報27.35元，升11.63%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見119.2元，收報116.1元，升2.65%；聲通科技（2495）創上市新高，見264元，收報262元，升6.94%；美的（0300）創上市新高，見60元，平上市低位0元，收報59.1元，升7.85%；晶門半導體（2878）創52周高，見0.39元，收報0.35元，升2.94%；白花油（0239）創52周高，見2.6元，收報2.59元，升1.17%；中國中藥（0570）創52周高，見4.39元，收報4.38元，升0.46%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.44元，收報0.43元，升2.38%。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見71.25元，收報71元，升0.85%；萬洲（0288）創52周高，見5.95元，收報5.92元，升0.68%；電能實業（0006）創52周高，見55.35元，收報54.9元，升1.39%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.072元，收報0.081元，升6.58%；九毛九（9922）低見2.14元，收報2.19元，無升跌；稻香（0573）低見0.415元，收報0.44元，跌2.22%；極兔速遞（1519）低見5.17元，收報5.29元，跌1.49%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.061元，收報0.067元，升3.08%；金粵控股（0070）低見0.033元，收報0.035元，跌5.41%；中國寶力科技（0164）低見0.285元，收報0.325元，跌7.14%；敏捷控股（0186）低見0.132元，收報0.132元，跌2.22%；新世紀集團（0234）低見0.026元，收報0.029元，無升跌；綠地香港（0337）低見0.121元，收報0.123元，跌0.81%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.32元，收報2.36元，跌2.07%；嘉華國際（0173）低見1.63元，收報1.67元，升1.21%；濱海泰達物流（8348）低見0.25元，收報0.25元，跌7.41%；金蝶（0268）低見5.26元，收報5.44元，升0.37%；阿里影業（1060）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.09元，升0.93%；包浩斯（0483）低見0.228元，收報0.228元，跌0.87%；福萊特玻璃（6865）低見8.75元，收報8.78元，跌4.36%；航天控股（0031）低見0.255元，收報0.26元，跌1.89%；綠景中國地產（0095）低見0.415元，收報0.425元，跌3.41%。

異動股

上升異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）收報0.051元，升104%；國際永勝集團（6663）創52周高，見0.495元，收報0.45元，升82.93%；松景科技（1079）創52周高，見0.085元，收報0.052元，升62.5%；中國鋁罐（6898）創52周高，見1元，收報1元，升44.93%；中國環保能源（0986）創52周高，見0.086元，收報0.083元，升40.68%；普樂師集團控股（2486）收報8.1元，升34.78%；中國城市基礎設施（2349）收報0.053元，升32.5%；廣聯工程控股（1413）收報0.184元，升31.43%；中國天保集團（1427）收報0.244元，升28.42%；C-LINK SQ（1463）收報0.53元，升27.71%；雋泰控股（0630）收報0.071元，升24.56%。

下跌異動股，包括，泰達生物（8189）收報0.115元，跌34.29%；易生活控股（0223）見52周低0.07元，收報0.073元，跌27.72%；中國新華電視（8356）收報0.39元，跌21.21%；PF GROUP（8221）收報0.024元，跌20%；寶積資本（8168）創上市新低，見0.032元，收報0.038元，跌17.39%；時時服務（8181）收報0.063元，跌16%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.08元，跌15.79%；長久股份（6959）創上市新低，見5.32元，收報5.45元，跌15.5%；蓮和醫療（0928）收報0.082元，跌15.46%；宜明昂科（1541）收報5.66元，跌15.27%；超人智能（8176）收報0.255元，跌15%。

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