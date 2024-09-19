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澳洲會計師公會建議優化新資本投資者入境計劃   允中港投資者認購對方新股

澳洲會計師公會指，港府應把握即將發表的施政報告繼續推行改革，以維持香港的國際地位。該公會更提交一系列建議。其指出，為鼓勵外來投資，建議政府優化新資本投資者入境計劃，擴大獲許投資資產範圍至香港的私募信貸、單一家族辦公室的投資、以及藝術品和收藏品，藉此提升香港作為全球頂尖藝術品交易中心的地位。

該公會2024年大中華區分會會長葉耘開表示：「為了進一步鼓勵外來投資，我們建議政府優化新資本投資者入境計劃，擴大獲許投資資產範圍至香港的私募信貸、單一家族辦公室的投資, 以及藝術品和收藏品。此舉更有助提升香港作為全球頂尖藝術品交易中心之一的地位。」為鼓勵更多外來投資，他補充：「我們希望政府加快實施公司遷冊制度，並可考慮通過提供金融方面的激勵措施，進一步吸引非香港公司把註冊地遷至香港。」。

他們認為最近18C和特殊目的收購公司 (SPAC)條例的短期修改，以積極回應市況轉變，是可行且應正規化。他們期望創業板 (GEM) 亦建立一個彈性的上市機制，以因應市況調整條例。他們促請政府實施「新股通」，讓內地投資者能夠參與認購香港新股，同時亦允許香港投資者認購內地新股。

他補充：「為了提升交易所買賣基金的交易，我們建議擴大產品的多樣性。此外，政府還應考慮提供更全面的資訊，幫助公眾理解數字資產等複雜概念。」為了把香港打造成Web 3和虛擬資產的領先區域，他們建議政府考慮將這些技術的發展和監管整合至一個「Web 3發展專責小組」。在進一步將香港發展成為國際創科中心方面，其認為，政府應考慮是否需要制定一套全面的法規，監管人工智能的安全使用，該法規應考慮是風險為基礎還是以規則為基礎來設立。他們建議在施政報告中的措施包括支持中小企業應用人工智能方案，快速提升他們的技術，提高中小企的網絡靈活性以及提高僱員的數碼技能。

另外，澳洲會計師公會亦建議政府建立一套長遠的「漏洞披露計劃」，鼓勵大眾報告政府資訊科技服務或系統中發現的漏洞或弱點；鼓勵企業制定自己的漏洞披露計劃，以管理和鼓勵漏洞報告；支持企業實行雙重驗證（2SV）。為網上交易提供額外的保護。由於香港消費疲弱，不少中小企業陷入困境，其認為，政府應考慮吸引遊客和鼓勵本地居民在香港消費的措施，包括舉辦更多世界級的娛樂、文化及體育盛事，特別在啟德體育園開幕時。這些活動能夠促進經濟活動並提升城市的整體吸引力。

 

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