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老虎證券：美股長牛機會增 料11月再減息半厘 看好息口敏感股

聯儲局減息0.5厘，老虎證券香港投研總監陳慶煒表示，減息半厘有助降低美國衰退機會，提升美股進入長牛的概率。預計，11月聯儲局仍有望再減息0.5厘，未來要關注美國就業和經濟數據，以及儲局對經濟預期的態度。他認為，減息有利於資產價格穩定，但盈利預期的提升仍需要更多政策支持，認為內地有望出現更大的財政刺激政策空間。看好細價股、房地產REITs及生物科技等利率敏感型板塊。

陳慶煒表示，減息半厘符預期，認為當前的利率水平仍遠高於聯儲局的中性利率(2.5%-3%)，而近期的通脹數據顯示美國通脹已經基本得到控制，聯儲局進行預防性減息，將利率盡快降至中性利率附近的水平，是非常合乎邏輯。

陳慶煒表示，事實上，無論聯儲局會議後發布的聯儲經濟預測（Summary of Economic Projections），或是鮑威爾的答記者問，傳遞出來的信息都是對美國經濟充滿信心，甚至預期未來三年GDP增長2%，超過長期增長目標1.8%。陳慶煒表示，聯儲局今次減息0.5厘行動迅速，有望大幅降低美國經濟進入衰退的概率，提升美股進入長牛的概率。

陳慶煒認為，下次11月聯儲局會議仍有望再減息0.5厘，如果經濟數據並無進一步惡化，隨後會降低減息的幅度。減息節奏會前快後慢，如果美國經濟最終實現軟著陸，一年後利率水平可能仍會在3%以上。

陳慶煒表示，從歷史上看，減息分為兩種，「應對式減息」和「預防式減息」。前者是應對風險和衝擊的被迫行為，往往都伴隨經濟衰退和市場波動，例如：2001年的科網股泡沫和2007年的次貸危機；而後者是美聯儲提前行動，基本都及時扼住了潛在的經濟風險，例如1995年和2019年。目前，零售、失業率等經濟數據仍非常強勁，鮑威爾也表示沒有看到任何衰退跡象，陳慶煒表示，因此這是一次「預防式減息」，不能被視為衰退的信號。

對於投資者來說，後面重點關注兩件事：一是就業和經濟數據是否發生重大變化；二是聯儲局對經濟預期的態度是否發生了轉變。如果事態演變超出了聯儲局的預期，在資產配置上需要提前做好風險防範準備。

對香港經濟的影響方面，陳慶煒表示，香港基本利率跟隨聯儲局，因此美國減息即是香港減息，直接影響各種信貸成本的降低，有利於資產價格的穩定。港股一向對海外流動性敏感，減息有利於估值的提升，但盈利預期的提升仍需要更多政策的支持。當然隨著聯儲局進入減息周期，內地有望出現更大的財政刺激政策空間。

在資產配置上，陳慶煒表示，在美國「軟著陸」情形下，股票類風險資產或將有較好的表現，尤其是細價股、房地產REITs及生物科技等利率敏感型板塊。一方面，軟著陸意味著經濟增長保持穩健，這將為細價股的業績提供基本的支撐。另一方面，利率條件的寬鬆將大幅減輕小公司的融資壓力，進而推動業務擴張和估值上漲。此外，對於債券資產，「軟著陸」下穩健的經濟增長將為長期利率提供支撐，因此長期債券的上漲空間相對有限。而短期利率與聯邦基金利率的相關性較高，短債有望直接受益於美聯儲減息周期的啟動，未來表現或將優於長期債券。

不過現時市場走出緊張情緒還需要時間消化，短期內兩種交易很可能來回搖擺，疊加美國大選因素，宏觀上風險加大，市場波動也將隨之放大加劇。因此擇機而動，在市場定價偏離合理中樞時進行高拋低吸，將是一種不錯的選擇。

 

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