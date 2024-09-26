上海市發展和改革委員會公布，為促進服務消費，市政府決定向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放超5億元消費券，發放對象包括上海市、外省和外籍人員等。
消費券資金分配為餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影4500萬元、體育2700萬元。將分階段發放，第一階段從9月底開始。餐飲消費券分為四種面額：滿300元減50元、滿500元減100元、滿800元減200元、滿1000元減300元。
餐飲股上升，海倫司（9869）現報1.99元，升30.07%；呷哺呷哺（0520）現報1.01元，升23.17%；上海小南國（3666）現報0.028元，升16.67%；奈雪的茶（2150）現報1.68元，升11.26%；茶百道（2555）現報7.81元，升10.31%；九毛九（9922）現報3.17元，升11.23%；海底撈（6862）現報15.92元，升9.34%；百勝中國（9987）現報314.4元，升6.29%。
體育用品股上升。安踏（2020）現報82.55元，升8.33%；李寧（2331）現報16.86元，升9.2%；361度（1361）現報3.8元，升4.4%；特步（1368）現報5.19元，升7.9%；滔搏（6110）現報2.79元，升14.34%。
住宿相關上升，股華住集團－Ｓ（1179）現報25元，升0.81%；同程旅行（0780）現報16.54元，升7.54%；攜程（9961）現報405元，升1.5%。
影視股個別發展，IMAX（1970）現報7.9元，跌0.63%；阿里影業（1060）現報0.395元，升3.95%；貓眼娛樂（1896）現報6.92元，升4.53%；稻草熊（2125）現報0.51元，升2%。
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