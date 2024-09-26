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傳新世界換帥 鄭志剛醉心藝術 IG愛曬與名人打卡

新世界發展（0017）今日（26日）公布全年業績，惟昨日傳出人事變動消息。根據《彭博社》及本地傳媒報道，被視為新世界「太子」的第三代繼承人、現任執行副主席兼行政總裁鄭志剛將退任行政總裁一職，並由發展局前局長、現任新世界執行董事兼首席營運總監馬紹祥接任，鄭志剛則轉任非執行副主席。

鄭志剛向來醉心藝術，致力推廣藝術工作，更身兼文化藝術盛事委員會主席一職。去年在星光大道舉行的LV時裝秀就是由他在幕後穿針引線。時裝秀吸引不少中外巨星到場，包括宋仲基、New Jeans的Hyein、林柏宏、劉以豪、王鶴棣、朱一龍、周潤發夫婦、古天樂、郭富城、劉俊謙、MIRROR盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安等。

鄭志剛的社交平台經常大曬與世界各地名人的合照。去年初韓國人氣女團Blackpink來港舉行演唱會，鄭志剛即在IG發布他在後台與BLACKPINK四名成員合照。

鄭志剛IG發布與Blackpink開心合照

去年年中周杰倫在港開騷，鄭志剛被周杰倫即場點名合唱，唱出《說好的幸福呢》，演唱會完結後，周杰倫在IG限時動態上上載鄭志剛的唱歌短片，並寫上「唉呦 原來你會唱」，而鄭志剛亦在自己IG上載片段，並寫上「Thank you for the amazing experience」。

財經花生︱鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》 演唱會後更互tag IG

今年初鄭志剛在法國亦跟多位名人合照，包括法國球星麥巴比及Dior男裝總監Kim Jones合照。不過，原定於3月23日舉行Dior 2024 秋季男裝系列時裝展最終需要延期。

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