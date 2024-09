鄭志剛向來醉心藝術,致力推廣藝術工作,更身兼文化藝術盛事委員會主席一職。去年在星光大道舉行的LV時裝秀就是由他在幕後穿針引線。時裝秀吸引不少中外巨星到場,包括宋仲基、New Jeans的Hyein、林柏宏、劉以豪、王鶴棣、朱一龍、周潤發夫婦、古天樂、郭富城、劉俊謙、MIRROR盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安等。

鄭志剛的社交平台經常大曬與世界各地名人的合照。去年初韓國人氣女團Blackpink來港舉行演唱會,鄭志剛即在IG發布他在後台與BLACKPINK四名成員合照。

鄭志剛IG發布與Blackpink開心合照

去年年中周杰倫在港開騷,鄭志剛被周杰倫即場點名合唱,唱出《說好的幸福呢》,演唱會完結後,周杰倫在IG限時動態上上載鄭志剛的唱歌短片,並寫上「唉呦 原來你會唱」,而鄭志剛亦在自己IG上載片段,並寫上「Thank you for the amazing experience」。

財經花生︱鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》 演唱會後更互tag IG

今年初鄭志剛在法國亦跟多位名人合照,包括法國球星麥巴比及Dior男裝總監Kim Jones合照。不過,原定於3月23日舉行Dior 2024 秋季男裝系列時裝展最終需要延期。

