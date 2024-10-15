據公布，Paypal於2019年11月20日在其網站公布，同意以約40億美元收購Honey Science Corporation。 在關鍵時間，廸生創建持有約2483萬股股Honey股份，佔Honey已發行股本3.73%。在廸生創建的財務報表中，該項投資被入帳為「 其他金融資產」下的「非上市權益證券」， 但沒有對Honey作任何提述。

廸生創建於2020年1月9日發公告，向公眾披露Paypal與Honey已於2020年1月3日完成建議收購項 目，廸生創建因此將收取1.48億美元（或約11.5億港元）的現金， 作為其出售該項投資的所得收益， 而與廸生創建截至2019年9月30日在該項投資的帳面淨值比較 ，將獲利約9.28億元。

於2020年1月10日，廸生創建的股價升至每股5. 52元的單日高位，收市報每股5港元， 較停牌前的收市價上升33.3%。

證監會指稱，潘廸生在掌握有關建議收購項目的內幕消息的情況下， 於2019年11月28日至12月19日期間透過Equity的 證券帳戶買入合共近275.7萬股廸生創建股份。

證監會亦指稱，廸生創建沒有在合理地切實可行的範圍內， 盡快披露有關建議收購項目的內幕消息； 潘廸生和潘冠達導致廸生創建違反內幕消息披露規定， 而他們沒有採取一切合理措施，以確保有妥善的預防措施， 防止違反該規定。

證監會指稱，潘廸生和潘冠達同為廸生創建高級管理層成員， 早於2019年11月21日已得悉有關建議收購項目的內幕消息。 然而， 他們沒有採取行動令廸生創建的董事局在合理地切實可行的範圍內， 盡快向公眾披露該內幕消息，而廸生創建直至七個星期後， 才於2020年1月9日發出公告。

廸生創建今日收報4.97元，升0.8%。

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