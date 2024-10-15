據公布，Paypal於2019年11月20日在其網站公布，同意以約40億美元收購Honey Science Corporation。在關鍵時間，廸生創建持有約2483萬股股Honey股份，佔Honey已發行股本3.73%。在廸生創建的財務報表中，該項投資被入帳為「其他金融資產」下的「非上市權益證券」，但沒有對Honey作任何提述。
廸生創建於2020年1月9日發公告，向公眾披露Paypal與Honey已於2020年1月3日完成建議收購項目，廸生創建因此將收取1.48億美元（或約11.5億港元）的現金，作為其出售該項投資的所得收益，而與廸生創建截至2019年9月30日在該項投資的帳面淨值比較，將獲利約9.28億元。
於2020年1月10日，廸生創建的股價升至每股5.52元的單日高位，收市報每股5港元，較停牌前的收市價上升33.3%。
證監會指稱，潘廸生在掌握有關建議收購項目的內幕消息的情況下，於2019年11月28日至12月19日期間透過Equity的證券帳戶買入合共近275.7萬股廸生創建股份。
證監會亦指稱，廸生創建沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關建議收購項目的內幕消息；潘廸生和潘冠達導致廸生創建違反內幕消息披露規定，而他們沒有採取一切合理措施，以確保有妥善的預防措施，防止違反該規定。
證監會指稱，潘廸生和潘冠達同為廸生創建高級管理層成員，早於2019年11月21日已得悉有關建議收購項目的內幕消息。然而，他們沒有採取行動令廸生創建的董事局在合理地切實可行的範圍內，盡快向公眾披露該內幕消息，而廸生創建直至七個星期後，才於2020年1月9日發出公告。
廸生創建今日收報4.97元，升0.8%。
其他報道
楊協成再增持維他奶
永嘉：高級時裝零售業務第3季同店銷售按年跌18%
證監會譴責浙商國際金融控股違反監管規定 罰款266萬元
GHW International被證監指股權高度集中 街貨量不足2.2%
全日沽空金額減1% 盈富沽空增1.6倍
八達通國慶黃金周期間錄旅客交易額1億元
恒指收市跌774點 下試20天線 成交兩周低 潤啤跌12% 蒙牛跌7%
恒生：美國減息內地刺激利好香港消費 維持本港GDP全年增2.8%預期
結業潮｜ARTE M 數碼藝術館12月底撤出香港 品牌會於深圳繼續發展
陳智思籲餐飲業增值自救 不要只期望政府打救
台資航運商德翔海運通過上市聆訊
內地據報允許地方政府發行6萬億債券
A股、港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾800點 北水流入較早市更多
滬深三大指數齊跌 滬指跌逾2.5% 兩市成交額1.63億人幣
Optimus部分功能據報為遠程操作
人民幣貶值見1個月最弱
ING任命Uday Sareen為批發銀行亞太區行政總裁
財經花生︱ 實惠宣傳惹議 IKEA火速「抽水」：小編先唔會扮結業！
淘天：今年雙11將推出300億元人幣消費券及紅包
半日沽空金額減52% 中芯沽空增42%
恒指半日跌282點 科指跌1% 潤啤跌8% 農夫山泉跌4%
施紀賢：Shein等上市計劃 將面臨勞工權益審查
富國銀行：中國股市可能又是「空歡喜」