特首李家超今日發表新一份《施政報告》。發展普惠金融的其中一環為便利市民進行跨境交易和支付。金管局與人民銀行正推動兩地快速支付系統互聯（即香港的轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）），便利兩地居民實時小額跨境支付；並會落實香港註冊銀行的內地分行在內地發銀行卡。