特首李家超在施政報告，罕有花不少篇幅著墨保險行業發展。他提出，推動更多國企在港設立專屬的自保公司。另因應新的風險資本機制，當局亦提出，擬引導更多保險資金配置到基建項目，當中可以包括北部都會區或海外基建項目。
李家超指，為了進一步強化香港的國際風險管理中心地位，保險業監管局擬於明年展開檢討，包括研究透過基建投資的資本要求，去豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北都區建設。同時亦繼續爭取內地大型國企等海內外企業，在設設立專屬自保公司。所謂自保公司，多屬非保險公司設立的一般保險公司，並由公司自己承保未來的損失風險，在港設立自保公司，資本要求不少於200萬港元，比傳統一般保險公司所需2000萬港元資本為少。
此外，消息人士指，保險公司向來可以參與投資基建項目，但是在新的風險資本機制下，通常會視乎風險情況去配置到資產上，他們擬進一步引導保險公司的資金配置到基建項目上。北都區及外國基建項目，均為適合的標的。
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