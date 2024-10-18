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PayMe銀聯虛擬卡兩成活躍用戶已啟用 主要內地、日韓消費

PayMe by HSBC表示，銀聯虛擬卡推出僅兩個月，已獲五分一活躍用戶啟用新卡，並拓展至包括內地等全球46個市場。現時PayMe已覆蓋全球超過3800萬間商戶，虛擬卡客戶主要消費市場包括內地、韓國及日本。

匯豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）今日和銀聯國際共同舉辦慶祝活動，並指PayMe和銀聯國際合作，正體現致力實踐環球銀行服務承諾。這次里程碑將鼓勵將在香港及全球各地無現金支付發展加速下，繼續為用戶帶來無縫便捷的支付體驗。

銀聯國際首席執行官兼副董事長王立新指出，此次發布不僅標誌雙方合作中一個里程碑，也展示數碼支付領域創新和互聯互通的力量。

另外，為回饋用戶，PayMe將額外加碼客戶回贈獎賞，並延長活動推廣期至今年12月31日。即日起至年底，使用銀聯虛擬卡在內地消費滿88元人民幣或以上，每筆交易可獲8港元回贈。

PayMe於今年8月中起向透過非匯豐信用卡增值時收取手續費，被問到PayMe未來使用其他渠道如轉數快或匯豐信用卡等增值PayMe時，會否同樣收取手績費時。Brad Jones回應，PayMe經常留意市場上提供的商業結構，8月起為首次將非匯豐信用卡收取手績費時，他表示其為市場上較低的手續費，亦會留意用户回饋，另PayMe現時有320萬名用户。

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