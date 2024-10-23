虛擬保險公司 OneDegree 母公司 OneDegree Group 公布，集團於今天起易 名為 AIFT，旨為突顯集團致力秉承「為未來建構防護屏障」的願景，以協助各界應對就人工智 能（AI）全速發展下的新需要。
AIFT 業務遍及全球，於阿聯酋、新加坡、馬來西亞、越南、香港、台灣及南韓皆設有當地團隊。AIFT 於 2016 年成立，當時公司註冊名稱已是 AI Financial Technology，反映創辦人當時已預視 AI 將引領未來潮流。集團其後採納 OneDegree 作為集團運營品牌，數年過去，集團現已為未來新 興趨勢（包括 AI、Web3 以及其他未來生活模式）打造防護屏障做好準備，管理層認為，現時正是重新採用 AIFT 作為品牌定位的最佳時機。
至於虛擬保險公司方面，名稱繼續維持OneDegree不變。
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