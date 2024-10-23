moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

虛擬保險OneDegree母企易名為AIFT

虛擬保險公司 OneDegree 母公司 OneDegree Group 公布，集團於今天起易 名為 AIFT，旨為突顯集團致力秉承「為未來建構防護屏障」的願景，以協助各界應對就人工智 能（AI）全速發展下的新需要。

AIFT 業務遍及全球，於阿聯酋、新加坡、馬來西亞、越南、香港、台灣及南韓皆設有當地團隊。AIFT 於 2016 年成立，當時公司註冊名稱已是 AI Financial Technology，反映創辦人當時已預視 AI 將引領未來潮流。集團其後採納 OneDegree 作為集團運營品牌，數年過去，集團現已為未來新 興趨勢（包括 AI、Web3 以及其他未來生活模式）打造防護屏障做好準備，管理層認為，現時正是重新採用 AIFT 作為品牌定位的最佳時機。

至於虛擬保險公司方面，名稱繼續維持OneDegree不變。

 

其他報道

恒指收市升261點 科指升1.8% 成交、北水回升 華潤飲料升15%

天瀧標售成交增至19伙 4房5134萬沽出

戶口互聯｜匯豐：指定個人客戶今年底前可於App上檢視其他銀行戶口

戶口互聯｜渣打香港：第四季推跨行戶口查詢服務

歐央行據報開始討論要否減息到中性水平以下 歐元貶值見兩個月最弱

星展香港CEO近半億破頂價購THE ASTER特色戶 

匯豐降周大福目標價

美國麥當勞「足三兩」含大腸桿菌 香港發言人：不涉香港產品及食材

滬指午後穩守3300點 連升四個交易日

華昊中天唐莉：料優替德隆注射液價格未來兩年不會有太大變化

金價再創新高 銀價12年高 比特幣連跌3日

奇瑞汽車已選中金等 安排香港IPO 最快明年上市

許正宇：重點關注央行數碼貨幣、移動支付及虛擬資產交易等領域

【有片：埋身擊】比特幣後市料橫行 可趁低吸少量以太幣