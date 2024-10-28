鋼股上升，重慶鋼鐵股份（1053）創52周高，見1.39元，現報1.22元，升40.23%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）現報1.36元，升12.4%；鞍鋼股份（0347）現報1.65元，升8.55%。

姜維稱，聯合重組和產能治理是鋼鐵業優化運作秩序、改善發展環境的兩大基礎性舉措，二者相互補充完善，引導優勝劣汰，導向供需平衡。目前，聯合重組、落後產能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月工信部已暫停公示、公告新的鋼鐵產能置換項目，堵住新增產能的入口；另一方面，還要盡快建立已有產能退出機制，創造條件引導落後產能退出，促進鋼鐵產量導向優勢產能。同時，堅定不移推進聯合重組，堅決防止重組過程中將大量無效產能甚至「殭屍產能」復活。這項工作任務艱鉅，需要政府、企業和產業共同推動。鋼協已着手加速相關研究、進行專案調查，研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。

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