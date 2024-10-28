截至2024年9月底止第三季，TVB稱香港地面免費頻道的廣告收入於進入下半年仍然保持強勁。建基於2024財年前兩個季度取得的增長基礎上，第三季來自廣告客戶的整體收入按年增長超過8%。隨著2024財年第四季度廣告預訂情況穩固，廣告收入有望在2024財年實現強勁的雙位數增長。

TVB指出，這有賴於2024財年黃金時段電視廣告價格保持穩定，許多藍籌企業廣告客戶回歸到無綫電視的地面電視平台，以及其持續創造熱門內容的能力。

OTT串流業務方面，於第三季，雖然高端myTV Gold訂戶因為公司其中一個電信服務捆綁合作伙伴遭遇的客戶流失率增加，而相比截至2024年6月底及2023年9月底分別輕微下跌3%和2%，但所有服務層級的平均每月活躍用戶人數（MAU）仍維持約200萬。

中國內地方面，公司的多渠道網絡（MCN）業務在第三季內通過電商直播活動繼續吸引了大批觀眾，儘管與截至2024年6月底的三個月期間相比舉行的場次稍微減少。此乃由於內地網上零售進入季節性淡季，没有重要節日。在更為繁忙的第四季，特別是在「雙11」和「雙12」購物節期間，公司預計將舉行更多的直播場次。

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