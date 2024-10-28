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Bowtie推定期壽險附加保障 額外賠30萬供末期病人過身前圓夢

保泰人壽（Bowtie）公布，在定期人壽保險產品附加保障「圓夢保」。如受保人因患上末期危疾，而被醫生診斷壽命將少於12個月，保泰將額外向其發放一筆過HK$30萬的賠償金。該行指透過「圓夢保」，可把本來留給受益人的人壽保障額，與受保人的額外保障額分開；在不影響家人的前提下，為受保人提供多一個選項，在人生最後階段有一筆額外資金，完成自己最後心願。

舉例而言，投保人購買保泰的定期人壽保險，保障額為400萬元，並增購「圓夢保」，保障額為30萬元。假設他被醫生診斷壽命將少於12個月，保泰便會再向其發放一筆過30萬元的賠償金；而在投保人身故後，保泰將向他所指定的家人賠償一筆過400萬元的賠償金。

市場上有定期人壽保險產品提供「預支身故權益」，假設投保人被醫生診斷壽命將少於12個月時，該保險公司或會根據「預支身故權益」，預先支付部份或全數賠償金，不過保泰指，「預支身故權益」機制雖然能夠讓受保人更早獲得賠償金，但該筆賠償金的最大用途，應為支援投保人家人的未來生活開支，而非為投保人個人使用。

 

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