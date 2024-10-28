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螞蟻CEO井賢棟：AlipayHK服務本港420萬活躍用戶及逾九成本港商戶

螞蟻集團董事長兼行政總裁井賢棟於金融科技周上表示，AlipayHK目前在本港服務超過420萬活躍用戶和本港超過九成的商戶，説明看到消費者和商戶普遍接受數字支付，以及小商戶實現數碼營運。井賢棟續指，集團亦於開放銀行（Open Banking）框架下， 推動AlipayHK與螞蟻銀行（香港）合作推出全港首創電子錢包聯乘本地銀行，透過應用開放API技術，努力為當地用戶提供更方便及普惠的銀行服務。

螞蟻集團表示，於金管局和證監會的指導下，螞蟻數科支持內地一間新能源公司成功在香港獲得1億元RWA（Real World Assets tokenization，實物資產代幣化）跨境融資，展示可持續金融支援新能源產業發展的最新探索實踐。

井賢棟稱，香港為卓越的數碼科技中心及領先的金融中心，相信香港有望成為一個全球領先的綠色資產代幣化及交易中心，特別於RWA領域。

AlipayHK方面，Alipay+跨境支付技術解決方案，於自9個國家和地區的14個錢包用戶可以用其家鄉錢包暢遊香港，而跨境支付的發展亦帶旺香港商戶生意，現時商戶可以用流動支付迎接全球遊客。

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