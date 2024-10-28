螞蟻集團表示，於金管局和證監會的指導下，螞蟻數科支持內地一間新能源公司成功在香港獲得1億元RWA（Real World Assets tokenization，實物資產代幣化）跨境融資，展示可持續金融支援新能源產業發展的最新探索實踐。

井賢棟稱，香港為卓越的數碼科技中心及領先的金融中心，相信香港有望成為一個全球領先的綠色資產代幣化及交易中心，特別於RWA領域。

AlipayHK方面，Alipay+跨境支付技術解決方案，於自9個國家和地區的14個錢包用戶可以用其家鄉錢包暢遊香港，而跨境支付的發展亦帶旺香港商戶生意，現時商戶可以用流動支付迎接全球遊客。

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