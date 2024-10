被分析員被問到渣打是否近有評估零售業務表現較遜色的地區,如韓國及印尼時。溫拓思回應,整體韓國業務於大幅改善,但於韓國的零售業務仍有更多的改進空間。至於韓國批發銀行方面的盈利能力極佳,預計其成長將會繼續。溫拓思續指,集團於印尼業務的發展策略方面,已將重心移至富裕客戶,並會繼續將朝著此方法去經營。

溫拓思提到,渣打於近年來退出部分海外市場,他解釋,退出的市場並沒發揮集團的優勢,且對集團的跨境服務策略並不重要。他續指,若有此類市場的話則「...then there maybe a better owner for all or some parts of those business」(這樣的話,或有其他人更合適擁有有關的部分或全部業務)。他強調,渣打將經深思熟慮後再才出售業務決定,表示部分表面上與集團不太重要地區的業務,但實際上則為重要。

渣打財務總監Diego De Giorgi表示,集團維持料今年淨利息收入將介乎100億至102.5億美元,而以目前的利率環境及前景而言,預料明年的淨利息收入更具挑戰性。另他表示渣打未來5年內投資約15億美元,於客戶經理及投資顧問等用途,料其將會為明年的淨利息收入帶來額外1%的下降壓力。

Diego De Giorgi亦提到,集團預期新加坡虛擬銀行Trust及本港虛銀Mox將會於2026年達致盈利。值得一提的是,渣打集團香港區行政總裁禤惠儀,曾於今年渣打中期業績會中表示,維持Mox今年內收支平衡的目標。

其他報道

