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渣打溫拓思：將重整大眾零售業務 將資源集中於富裕客户及國際銀行客

渣打（2888）今公布第三季業績，季內稅前基本溢利按年升37%至18億美元，集團同時表示將重整大眾零售業務且上調指引。渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）於網上業績會議中表示，渣打正採取並加強行動，將資本及投資集中於有競爭優勢及最與眾不同的區域，透過重整大眾零售業務所提供的資金，更專注去建設與富裕（affluent）及國際銀行客戶的渠道。

被分析員被問到渣打是否近有評估零售業務表現較遜色的地區，如韓國及印尼時。溫拓思回應，整體韓國業務於大幅改善，但於韓國的零售業務仍有更多的改進空間。至於韓國批發銀行方面的盈利能力極佳，預計其成長將會繼續。溫拓思續指，集團於印尼業務的發展策略方面，已將重心移至富裕客戶，並會繼續將朝著此方法去經營。

溫拓思提到，渣打於近年來退出部分海外市場，他解釋，退出的市場並沒發揮集團的優勢，且對集團的跨境服務策略並不重要。他續指，若有此類市場的話則「...then there maybe a better owner for all or some parts of those business」（這樣的話，或有其他人更合適擁有有關的部分或全部業務）。他強調，渣打將經深思熟慮後再才出售業務決定，表示部分表面上與集團不太重要地區的業務，但實際上則為重要。

渣打財務總監Diego De Giorgi表示，集團維持料今年淨利息收入將介乎100億至102.5億美元，而以目前的利率環境及前景而言，預料明年的淨利息收入更具挑戰性。另他表示渣打未來5年內投資約15億美元，於客戶經理及投資顧問等用途，料其將會為明年的淨利息收入帶來額外1%的下降壓力。

Diego De Giorgi亦提到，集團預期新加坡虛擬銀行Trust及本港虛銀Mox將會於2026年達致盈利。值得一提的是，渣打集團香港區行政總裁禤惠儀，曾於今年渣打中期業績會中表示，維持Mox今年內收支平衡的目標。

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