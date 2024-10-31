港元現報7.7713元升值9點子，曾貶值最多7點子，報7.7729元，亦曾升值最多12點子，報7.771元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.26億元，較再上一日減0.64億元，總結餘是9月24日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升65.1點子至4.7%，是10月15日後最高；1星期HIBOR升7.32點子至4.24167%，是10月21日後最高；2星期HIBOR跌4.65點子至4.18048%，是10月29日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.71點子至4.30923%，是10月28日後最高；6個月期HIBOR升1.04點子至4.2%，是10月21日後最高；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.11256%，是10月29日後最低。

美元指數現報104.168升值0.174點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7488%，終止單日擴闊，利差是2024年10月25日後最窄，當日差距為-0.7199%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年10月24日，當日利差報-0.7199%。

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