由11月9日至11月22日的指定日子及時間，新地將設「PixarSweetDreams派送車」於6個商場輪流快閃。顧客可於指定日期及地點換領棉花糖及「PixarSweetDreams聖誕甜夢之旅」通行證，憑通行證可到訪商場指定地點收集指定印章，集齊指定印章即可換領商場現金券及迪士尼．彼思SweetDreams系列限量精品。

本月下旬起，各商場更預備了一系列獨家迪士尼．彼思SweetDreams系列限量精品，包括旅行套裝、各款文具用品及廚具等，粉絲們可將心愛角色一擁回家。

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