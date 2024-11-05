新地旗下6大商場(上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）推出全港首個「PixarSweetDreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖，讓顧客可以五大感官體驗聖誕甜夢之旅。
由11月9日至11月22日的指定日子及時間，新地將設「PixarSweetDreams派送車」於6個商場輪流快閃。顧客可於指定日期及地點換領棉花糖及「PixarSweetDreams聖誕甜夢之旅」通行證，憑通行證可到訪商場指定地點收集指定印章，集齊指定印章即可換領商場現金券及迪士尼．彼思SweetDreams系列限量精品。
本月下旬起，各商場更預備了一系列獨家迪士尼．彼思SweetDreams系列限量精品，包括旅行套裝、各款文具用品及廚具等，粉絲們可將心愛角色一擁回家。
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