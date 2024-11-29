港交所（0388）主席唐家成表示，近年國際投資者僅持A股自由流通量約5%的持股量，相對於其他發達市場如日本，其境外持股量比較高時，他認為國際投資者投資A股、全球第二大經濟體中國的佔比，不太可能於未來仍維持其5%的低水平。他認為，香港不能依賴過去帶來成功的相同模式，需尋找推動金融市場的新動力。
唐家成出席香港管理專業協會周年專題會議時指出，目前世界正變得更為複雜及存在更多不確定性，而過往香港作為快速行動及高行事效率的能力，於近期似乎有些放慢，稱「We used to be very good at that」（香港過去很擅長），認為本港需重新注入能量（re-engage energy）。
唐家成提到，科創對於亞洲、特別於中國為至關重要，指出香港必需密切注意亞洲區內創新產業的發展，將香港定位為科技投資中心，而香港作為超級聯繫人，應培育出有活力的創業生態系統、投資研發，注重數位素養（Digital Literacy ）。
唐家成續指，香港作為國際金融中心，需要確保其平台和金融生態系統得到最佳化（optimized），以連接未來資本增長的亞洲公司。他亦提到港交所過去改革，2018年港《上市規則》改革，令香港成為領先的新經濟和生科公司融資市場，由過去由地產股及金融股主導的市場轉變，另亦提到去年推出的18C特專公司上市機制。
唐家成提到，他上周於中國國務院副總理何立峰會面，唐家成提到對方，就中國承諾資本市場改革及開放的目標，以及香港作為國際金融中心、連接中國和世界其他地區的工作，其目標為非常明確，更提到何傳遞的訊息為「we must continue to do what we are very good at」（必需繼續做香港擅長的事）。
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