唐家成出席香港管理專業協會周年專題會議時指出,目前世界正變得更為複雜及存在更多不確定性,而過往香港作為快速行動及高行事效率的能力,於近期似乎有些放慢,稱「We used to be very good at that」(香港過去很擅長),認為本港需重新注入能量(re-engage energy)。

唐家成提到,科創對於亞洲、特別於中國為至關重要,指出香港必需密切注意亞洲區內創新產業的發展,將香港定位為科技投資中心,而香港作為超級聯繫人,應培育出有活力的創業生態系統、投資研發,注重數位素養(Digital Literacy )。

唐家成續指,香港作為國際金融中心,需要確保其平台和金融生態系統得到最佳化(optimized),以連接未來資本增長的亞洲公司。他亦提到港交所過去改革,2018年港《上市規則》改革,令香港成為領先的新經濟和生科公司融資市場,由過去由地產股及金融股主導的市場轉變,另亦提到去年推出的18C特專公司上市機制。

唐家成提到,他上周於中國國務院副總理何立峰會面,唐家成提到對方,就中國承諾資本市場改革及開放的目標,以及香港作為國際金融中心、連接中國和世界其他地區的工作,其目標為非常明確,更提到何傳遞的訊息為「we must continue to do what we are very good at」(必需繼續做香港擅長的事)。

其他報道

新世界發展突停牌 傳行政總裁馬紹祥辭職 執董黃少媚接任

新世界行政總裁馬紹祥據報將辭職 上任僅兩個月

銀河國際證券:領展部分新界商場可受惠深圳「一簽多行」

政府就取消強積金對沖修例刊憲 明年5月1日起實施

【有片:埋身擊】倘恒指守住19000點兼持續反彈 後市將重展升勢

半日沽空金額增10% 盈富沽空增5倍 街貨5個月最少

大快活中期純利跌57% 中期息0.05元

恒指半日升258點 科指升2.6% 齊上試20天線 莎莎升8.9%

博雅互動以1.42萬枚以太幣換購約515枚比特幣

滬深三大指數半日向上 滬指升1.59%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升4日 創1個月高 港元貶值見一周最弱

北京五一視界數字孿生科技申請在港上市

人民幣中間價第13日顯著強過預期 離岸人幣升值見一周最強

加拿大控告 Google 網上廣告業務涉反競爭行為