北京汽車（1958）的非全資附屬公司北汽投，與韓國現代汽車在各佔五成股權的合營公司北京現代，落實注資共10.59億美元。據此北汽及現代汽車各佔注資額5.47億美元（約42.66億港元），將分兩期完成注資。
完成注資後，北京現代的註冊資本因此增至40.74億美元。北汽的股價今日收報2.37元，升1.28%。
北汽指，是次注資合營公司，符合其自主品牌和合資品牌協同發展戰略。通過雙方股東共同增資，有利於支持北京現代短期保持資本穩定，中長期通過新技術和產品投資實現轉型發展戰略落地。這將進一步深化雙方的合作，從而進一步促進北京現代和北汽的中長期發展。
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