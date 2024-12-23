香港勞資審裁處周一判定，2019年被花旗集團解僱的一名亞洲股票業務銷售交易員勝訴。暫委法官陳珮珊（Grace Chan）在聆訊時表示，花旗集團未能證明其「立即解僱」前員工Cindy Lui（呂彥婷）的合理性，立即解僱是一種不予提前通知、不給代通知金的終止解僱關係方式，通常發生在公司認為員工有嚴重不當行為的時候。
呂是在逾5年前被解僱的一個香港交易團隊的一員，事前香港監管機構發現花旗亞洲市場部門向客戶告知特定股票頭寸信息的方式長期以來存在問題。證監會更在2022年向花旗集團開出罰單3.483億元，因其在為客戶執行股票交易時「廣泛地存在不誠實行為」。該會表示，在20008年至2018年期間，花旗的交易櫃枱有時會捏造交易特定股票的真實客戶需求，而實際上並不存在這種指令。
根據報道，該行的亞洲股票銷售交易櫃枱錯誤地標記了所謂的「意向指示」，即買、賣雙方在某些股票上的交易需求的初步表述。當客戶對有關「意向指示」交易作回應時，花旗集團常常會作為主事人與他們交易。花旗發言人表示：「我們正在評估審裁處的決定，並將適時發表進一步評論。」
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