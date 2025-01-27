據報道，DeepSeek昨日曾出現短暫閃崩現象，對此DeepSeek回應，當日下午確實出現了局部服務波動，但問題在數分鐘內就得到了解決。此次事件可能是由於新模型發布後，用戶訪問量激增，服務器一時無法滿足大量用戶的併發需求。

DeepSeek今日進佔蘋果應用商店中國和美國地區免費應用程式下載排行榜第1位，在美區下載榜超越ChatGPT。

杭州對冲基金兼AI公司幻方量化旗下公司DeepSeek（深度求索）上月發布全新AI模型DeepSeek-V3首個版本，引起全球科網界關注，賣點是其使用次級GPU（圖形處理器），表現卻足與全球一線AI語言模型媲美，包括OpenAI的ChatGPT-4o。外媒稱，矽谷形容DeepSeek為「來自東方的神秘力量」。

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