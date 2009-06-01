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恒指半日跌幅收窄至145點 科指曾倒升 北水、大市成交降 攜程跌9%

市場對上周末特朗普指示限制中國在多個領域投資產生憂慮，金龍指數隔晚下跌，阿里ADR亦急挫一成，今早港股大幅裂口低開，恒指科指均曾跌穿10天線，臨近半日收市跌幅收窄，科指一度倒升17點，而恒指則曾收窄至跌122點。上證、滬深300同樣跌幅收窄，深證亦止跌回升。阿里巴巴（9988）曾跌最多7.89%，是2024年10月8日後最大跌幅，半日收報132.2元，跌2.58%。

大市半日成交1851億元，較昨日午市低19.9%，北水流入101.47億元，較上日午市減少11.4%。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）879.75億元，較上日減45.14%，佔香港市場成交額由上日的22.52%增至23.75%。

恒指今早低開625點，高位跌122點，低位跌625點，高低波幅502點。上升股份比例為18.82%，下跌為38.28%，無升跌為42.88%。

恒指半日跌145點或0.62%，報23196點，大市成交金額1851億元；國指跌43點或0.5%，報8575點。恒生科技指數收報5787點，跌0.03%。

藍籌股成交金額982.49億元，佔大市成交53.07%；科指成份股成交金額796.59億元，佔大市成交43.03%；國指成份股成交金額902.93億元，佔大市成交48.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.87億元人民幣，相當於約0.93億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.5%，至154.75億元，佔大市成交8.35%。牛熊證成交金額82.19億元，減少8.9%；窩輪成交金額72.56億元，減少10.18%。

藍籌18隻升，60隻下跌，5隻無升跌。理想（2015）升12.24%，收報119.2元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌9.4%，收報475.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報119.2元，升12.24%；跌幅最大的是攜程（9961）收報475.2元，跌9.4%。

恒指曾跌穿10天線(22742.27點)。科指曾跌穿10天線(5578.97點)。

北水南下合計淨流入101.47億元，連續第3日流入，累計流入379.19億元，對上一次連續3日淨流入是2月18日。北水本月累計流入1016.94億元，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）879.75億元，較上日減45.14%，佔香港市場成交額由上日的22.52%增至23.75%。

個股表現

理想汽車（2015）逆市抽升逾10%成交急增至逾20億 今發布首款純電車圖片。收報119.2元，升12.24%。

匯控（0005）擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券。收報87.1元，升1.52%。

美圖（1357）遭主要股東減持 曾跌逾13%。收報6.02元，跌2.75%。

攜程（9961）第四季多賺69% 全年升72% 派息0.3美元 收入勝預期。收報475.2元，跌9.4%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報76.25元，升0.73%。

百威（1876）收報7.9元，跌2.71%。

新意網集團（1686）收報8.83元，跌0.79%。

黛麗斯國際（0333）收報0.265元，無升跌。

中國光大水務（1857）收報1.4元，跌1.41%。

祈福生活服務（3686）平上市高位0.68元，收報0.67元，升1.52%。

大健康國際（2211）收報0.185元，跌4.64%。

中國派對（1532）正磋商潛在非上市認股權證交易。創52周高，見0.18元，收報0.13元，跌15.58%。

生力啤（0236）受香港業務拖累全年虧損2009.6萬，每股仍派末期息5仙。收報0.82元，無升跌。

國浩（0053）中期多賺23%至17.89億 ，每股中期息增兩成至0.6元。收報68.5元，跌0.15%。

世茂（0813）：境外債務重組已獲所需大多數計劃債權人批准。收報0.93元，無升跌。

達芙妮（0210）發盈喜料2024年度盈利達1億人幣， 按年增六成。收報0.25元，跌5.66%。

綠源集團控股（2451）料去年盈利倒退最多30%。收報7.01元，跌2.23%。

德林控股（1709）旗下數字家族辦公室改名為突觸科技。收報4.52元，跌3.83%。

時富金融（0510）副行政總裁關廷軒推動金融科技項目，獲福布斯中國獎項。收報0.28元，跌1.75%。

綠城服務（2869）夏雲辭首席財務官，張玲波接任。收報3.92元，跌1.75%。

原生態牧業（1431）發盈喜，料全年轉賺最多3.2億。創52周高，見0.24元，收報0.207元，升28.57%。

中電（0002）：澳洲業務引入伙伴股東持開放態度，擬探索台灣越南老撾商機。蔣東強：AI及數據中心去年用電增8.6%，佔在港業務用電需求5.7%。收報65.2元，跌1.81%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見32.3元，收報32.2元，升3.37%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.35元，收報4.88元，跌4.13%；津上機床中國（1651）創上市新高，見18.8元，收報18.18元，升1%；康耐特光學（2276）創上市新高，見30元，收報29.65元，升5.14%；西銳（2507）創上市新高，見28.5元，收報28元，升15.46%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.1元，收報10.6元，升2.51%；德益控股（9900）創上市新高，見14.08元，收報14元，升2.34%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見17元，收報17元，升4.29%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見49.85元，收報49.85元，升3.21%；古茗（1364）創上市新高，見10.8元，收報10.54元，升3.94%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1149.8元，收報1149.8元，升0.11%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見66.3元，收報66.3元，升2%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.5元，收報1088.5元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.91元，收報8.905元，升0.17%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見272.8元，收報272.8元，升0.74%；小鵬（9868）創52周高，見76.85元，收報76.55元，升5.95%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.24元，收報0.207元，升28.57%；俄鋁（0486）創52周高，見4.98元，收報4.83元，升4.32%；理士國際（0842）創52周高，見2.45元，收報2.37元，升4.87%；鴻福堂（1446）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升3.64%；中國派對文化（1532）創52周高，見0.18元，收報0.13元，跌15.58%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見6.52元，收報6.38元，升7.59%；萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升43.52%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見53.5元，收報53.4元，升3.49%；小鵬（9868）創52周高，見76.85元，收報76.55元，升5.95%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.295元，收報0.3元，跌3.23%；融太集團（1172）低見0.015元，收報0.017元，無升跌；唐宮中國（1181）低見0.186元，收報0.186元，跌7.92%；翼辰實業（1596）低見1.81元，收報2.26元，跌1.31%；興紡控股（1968）低見0.082元，收報0.087元，跌6.45%；嘀嗒出行（2559）低見1.26元，收報1.3元，升0.78%；衍生集團（6893）低見0.19元，收報0.212元，無升跌；嘉鼎國際集團（8153）低見0.085元，收報0.085元，跌3.41%；浩柏國際（8431）低見0.021元，收報0.022元，跌12%；華夏印度－Ｒ（84411）低見5.87元，收報5.87元，跌0.25%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.8元，收報0.8元，跌1.23%；遠東酒店實業（0037）低見0.43元，收報0.43元，跌1.15%；大快活集團（0052）低見5.68元，收報5.7元，跌0.35%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.27元，收報4.36元，跌2.46%；REGAL INT'L（0078）低見1.94元，收報2元，無升跌；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.35元，收報7.36元，跌1.34%；中油燃氣（0603）低見0.135元，收報0.135元，跌3.57%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.6元，收報0.61元，跌3.17%；恒大汽車（0708）低見0.183元，收報0.188元，跌2.59%。

異動股

上升異動股，包括，基石控股（1592）收報0.048元，升77.78%；復興亞洲（0274）收報0.061元，升56.41%；萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升43.52%；三巽控股（6611）收報0.075元，升41.51%；天元醫療（0557）收報0.67元，升28.85%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.24元，收報0.207元，升28.57%；遠見控股（0862）收報0.032元，升18.52%；歲寶百貨（0312）收報0.04元，升17.65%；微創機器人－Ｂ（2252）創52周高，見24.4元，收報24.2元，升15.79%。

下跌異動股，包括，佳明集團控股（1271）見52周低1.81元，收報1.81元，跌22.65%；能源及能量環球（1142）收報0.38元，跌17.39%；浙江聯合投資（8366）收報0.02元，跌16.67%；中國派對文化（1532）創52周高，見0.18元，收報0.13元，跌15.58%；國茂控股（8428）收報0.51元，跌15%；伊登軟件（1147）收報0.083元，跌13.54%；山水水泥（0691）收報0.42元，跌13.4%；毅德國際（1396）收報0.27元，跌12.9%；榮萬家（2146）收報1.49元，跌12.35%。

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