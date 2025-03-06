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人行潘功勝：據國內外形勢擇機降息降準 反對設置不當投資壁壘

中國人民銀行行長潘功勝表示，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，目前金融機構存款準備金率平均為6.6%還有下行空間，央行向商業銀行提供的結構性貨幣工具資金利率也有下行空間。

當局將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、政策利率等貨幣政策工具，保持市場流動性的充裕，降低銀行負債成本，持續推動社會綜合融資成本下降，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

匯率方面，潘功勝指當局維持一貫的政策和立場，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

金融風險方面，潘功勝表示目前內地金融體系總體穩健，地方債務和房地產風險總體收斂。當局穩妥推進高風險中小企金融機構風險化解，至去年底商業銀行不良貸款1.5%，撥備覆蓋率211%，高於監管標準，高風險中小銀行數量較高峰期減少一半。

他又指，去年人行統一房地產按揭首付比率統一至15%、降低新舊按揭貸款利率、續推保交樓等，加上房企經營策略調整、債務重組等自我修復，近期商品房交易量、價格、房地產貸款指標顯示市場活躍度上升。

支持科技企業方面，潘功勝指當局支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體發行科技創新債券，豐富科技創新債券的產品體系，並優化科技創新和技術改造再貸款政策，再貸款規模從目前的5000億擴大到8000億至1萬億元，並降低再貸款利率。他又表示歡迎國際投資者投資中國的科技企業，反對將市場化的投資行為工具化、政治化，反對設置不正當的投資壁壘。

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