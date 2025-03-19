計入短期投資波動、一次性重大項目的純利按年上升47.79%至1266.07億元，低於市場預期的134.53億元。撇除經濟假設調整，平保壽險去年新業務價值率為22.7%，按年上升5.6個百分點，用以計算新業務價值的首年保費按年下跌7.1%至1540.26億元。個人壽險銷售代理人數量為36.3萬人，按年增長4.6%，連續3季回升。

平保歸母營運利潤按年上升，主要來自經營證券、信託、融資租賃和資產管理等資產管理業務虧損減少42.6%至118.99億元，惟虧損較去年首九個月明顯擴大4.13倍，前稱科技業務的金融賦能業務歸母營運利潤按年轉虧2900萬元。財產保險歸母營運利潤149.52億元，按年上升67.7%，銀行業務歸母營運利潤257.96億元，按年下跌4.2%。

平保去年綜合投資收益率5.8%，按年上升2.2個百分點，撇除資產估值變動的淨投資收益率為3.8%，按年下跌0.4個百分點。近10年平均淨投資收益率為5%，近10年平均綜合投資收益率5.1%。

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