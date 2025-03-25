期內，中國電信經營收入5294億元，按年升3.1%。服務收入為4820億元，多3.7%。

服務收入中，去年該公司移動通信服務收入達2025億元，按年多3.5%。其中移動增值及應用收入增16.1%，移動用戶規模達4.25億戶，移動用戶ARPU則為45.6元。固網及智慧家庭服務收入1257億元，增長2.1%，其中智慧家庭業務收入增16.8%，寬帶用戶達到1.97億戶，寬帶綜合ARPU達47.6元。

產業數字化收入1466億元，按年多5.5%。天翼雲收入1139億元，增17.1%；IDC收入330億元，升7.3%；安全收入達162億元，多17.2%；智能收入89億元，增195.7%。

資本支出方面，中國電信去年全年資本支出935.13億元，按年降5.4%。該公司解釋，公司積極保持穩妥投資策略，持續提升投資效益，加快推動新型數字信息基礎設施提質升級，持續優化雲智一體的算力基礎設施佈局，夯實高質量發展的關鍵底座，同時持續深化5G共建共享、4G網絡共享等。

展望未來，該公司表示，將積極把握行業和人工智能的發展方向，持續深入實施雲改數轉戰略，全力打造服務型、科技型、安全型企業。

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