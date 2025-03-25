中國電信（0728）去年全年淨利潤330.1億元（人民幣，下同），增8.4%；EBITDA達1408億元，多2.9%，每股基本淨利潤0.36元，派末期息每股9.27分，增3%；連同中期已派息16.71分全年共派25.98分；按年多11.4%。該公司表示，從2024年起，三年內公司以現金方式分配的利潤將逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。
期內，中國電信經營收入5294億元，按年升3.1%。服務收入為4820億元，多3.7%。
服務收入中，去年該公司移動通信服務收入達2025億元，按年多3.5%。其中移動增值及應用收入增16.1%，移動用戶規模達4.25億戶，移動用戶ARPU則為45.6元。固網及智慧家庭服務收入1257億元，增長2.1%，其中智慧家庭業務收入增16.8%，寬帶用戶達到1.97億戶，寬帶綜合ARPU達47.6元。
產業數字化收入1466億元，按年多5.5%。天翼雲收入1139億元，增17.1%；IDC收入330億元，升7.3%；安全收入達162億元，多17.2%；智能收入89億元，增195.7%。
資本支出方面，中國電信去年全年資本支出935.13億元，按年降5.4%。該公司解釋，公司積極保持穩妥投資策略，持續提升投資效益，加快推動新型數字信息基礎設施提質升級，持續優化雲智一體的算力基礎設施佈局，夯實高質量發展的關鍵底座，同時持續深化5G共建共享、4G網絡共享等。
展望未來，該公司表示，將積極把握行業和人工智能的發展方向，持續深入實施雲改數轉戰略，全力打造服務型、科技型、安全型企業。
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