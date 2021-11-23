資料顯示，物業原由鄧成波等人持有逾8成業權，並於2018年入紙申請強拍，當年估值約6億元，除鄧成波等人外，金朝陽集團（ 0878 ）或相關人士亦持有約16%業權。至去年中，鄧成波家族放售其持有之業權，而今年4月鄧成波離世前，就與金朝陽訂立股份交換協議，金朝陽以1.35億元購入葵涌南華冷房工業大廈物業及貸款，而鄧氏家族則以7000萬元購入金朝陽持有的衙前塱道3至13號10伙住宅單位及貸款。可留意的是，鄧成波辭世後，金朝陽曾指由於相關交易未及完成，會就此事尋求法律意見。

至今年6月，市場消息指，遠洋集團以約6億元購入上述物業約97%業權。據資料顯示，強拍申請人FANCY MILLION LIMITED、培堅有限公司，以及答辯人元威有限公司，目前已轉由遠洋香港常務副總經理楊樂宇等人擔任。

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