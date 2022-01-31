牛年新地累售2900伙成賣樓王
文章日期：2022年1月31日 08:31
新冠疫情於牛年(2021年2月12日至2022年1月31日)，一度持續紓緩，發展商重新積極推售新盤下，綜合一手住宅銷售網及市場資訊，牛年新盤市場整體售近1.7萬個單位，比之前鼠年上升約一成。
至於牛年新盤「賣樓王」寶座，由新地（0016）奪得，年內估計售近2900伙，為賣出單位數量最多的發展商。
除新地外，會德豐、恒地（0012）的售樓成績均相當標青，估計期內同樣各售逾2100伙。換言之，新地、會德豐、恒地三大龍頭發展商，於牛年合共售出約7100伙，佔同期整體成交量近1.7萬伙逾四成。
港府提出打造北部都會區，成為新界西北區新盤最大賣點；事實上，新地推售的兩個大型新界樓盤，可謂「食正」北部都會區概念，包括天水圍Wetland Seasons Bay系列、元朗站上蓋The YOHO Hub，加上港島西環KENNEDY 38等全新盤，銷情均熾熱，連同其他餘貨，令新地於牛年全年共售約2900伙。
值得一提是，九倉（0004）和南豐發展、會德豐銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，第3期實用4544方呎16樓D室（連3車位），於牛年底(2021年11月)，以約6.398億元售出、實呎高達14.08萬元，打破牛年初(2021年2月)、長實（1113）旗下港島半山波老道21 BORRETT ROAD，一個實用3378方呎特色戶，以近4.6億元、實呎13.6萬元售出的亞洲分層物業最高呎價紀錄，重奪「亞洲分層樓王」寶座。
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