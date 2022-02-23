財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》。陳茂波表示，考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，政府已指示香港按證保險有限公司修訂按揭保險計劃，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1000萬元提升至1200萬元，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬元提升至1000萬元。香港按證保險有限公司稍後會公佈詳情。