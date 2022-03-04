中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新春後疫情急劇惡化，樓價繼續下調，兼跌幅擴大，預期CCL將下試176點，重返去年初時水平，蒸發去年全年升幅。

料下試176點 蒸發去年全年升幅

CCL四大整體指數跌幅明顯擴大，並齊跌4周，是2021年10月以來首見。大型屋苑領先指數CCL Mass報180.53點，為2021年2月後新低，按周跌1.32%，跌幅66周以來最大；CCL(中小型單位)報178.73點，同為2021年2月後新低，按周跌1.36%，跌幅87周以來最大；CCL(大型單位)報180.96點，為2021年5月後新低，按周跌2.01%，跌幅11周以來最大。

四區方面，本周三區跌一區升，僅得港島區錄升幅。港島CCL Mass報182.32點，按周升0.40%。九龍CCL Mass報174.86點，屬去年2月後新低，按周跌2.60%，跌幅130周以來最大；新界西CCL Mass報166.47點，為去年3月後新低，按周跌1.88%，跌幅11周以來最大；新界東CCL Mass則報193.93點，為去年4月後新低，按周跌0.58%，連跌3周共2.48%。

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