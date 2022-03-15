港鐵物業及國際業務總監鄧智輝透露，集團旗下兩個商場已展開招租，圍方目前已成功租出15%樓面，以圍方總樓面約65萬方呎計，估計已出租樓面近10萬方呎，而落實承租的租戶包括戲院、大型超市、酒樓、大型零售商戶等，預計明年起分兩階段投入服務，首階段投入服務的店舖，將以民生商戶為主，最快明年上半年開業。

鄧續稱，港鐵將視乎大圍站上蓋、新世界（0017）發展的柏傲莊III的拆卸進度(去年夏天因爆出建築規格不達標而需要拆卸兩幢住宅大廈)，及批出的入伙紙的時間，而決定首階段開業的樓面，餘下的樓面預計在明年下半年開業。

至於港島南岸「THE SOUTHSIDE」，鄧智輝指，商場預計在2023年下半年、聖誕前開業，目前已落實戲院的租務，另大型食肆及零售商戶的租務洽商亦將接近完成階段。資料顯示，上述商場總樓面約51萬方呎，設有5層商場樓層、共150個舖位。

鄧智輝表示，第五波疫情持續嚴峻，港鐵一如過往，為港鐵車站及商場租戶，提供新一輪租金援助措施，將按租戶的實情況而作出租金寬減， 另因應府收緊防疫措施而需要關閉的表列處所，將一律免租，以共渡時艱。