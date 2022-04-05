項目總樓面面積約11.1萬方呎，成交價13.75億港元，折合呎價約12,400元。項目現時提供435間客房，WEAVE LIVING將進行全面翻新，包括為部分房間重新佈局，物業將提供面積寬敞及設備齊全的共享空間，住客可享用橫跨三層、面積達1.5萬方呎的共用空間，包括配置在家工作安排相關設施的專用樓層、休憩空間、健身房、設備先進的廚房、設計時尚的客廳等，物業頂層將設置面積4,000方呎天台。

該公司指，連同集團今年三月於新加坡收購的店屋保育項目，以及根據集團未來12 個月的發展計劃，WEAVE LIVING 在兩地持有及營運的住宿單位數目將倍增至超過 1,500 個，總資產價值接近 10 億美元。WEAVE LIVING 創辦人兼集團行政總裁 Sachin Doshi 表示，集團於區內目前已營運 WEAVE STUDIOS – OLYMPIC，新項目已取得美國綠色建築協會頒 發的能源與環境設計先鋒獎(LEED)金獎認證。