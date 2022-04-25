十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月暫錄約47宗成交，平均實呎1.3萬元，已是自2019年3月以來最旺月份，代理料本月勢破50宗大關。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，屋苑最新成交位於6期恆柏道6號高層C室，實用面積666方呎，3房1套間隔，連企理裝修、望內園景，業主今年初叫價990萬元放盤，及後累減90萬元或約9%，最新以900萬元易手、實呎13,514元。原業主2009年2月328.8萬元購入，帳面獲利571.2萬元或逾1.7倍。