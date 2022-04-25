此外， 佐敦彌敦道314至316號太極軒314（CHI314），提供59個住宅單位，面積介乎於410至1,400方呎，單位類型包括開放式單位、1房及2房單位。世邦魏理仕家族及私募投資辦公室執行董事兼主管周鎮邦表示，近期投資市場中，酒店及住宅物業在各類型物業中被看高一線，而此類物業在過去六個月中成交金額已高達60億元，並由基金類型買家主導，本項目是由3個住宅物業首次以組合形式一併推出市場，出售方式亦可彈性安排，買家可選擇整個組合一併購入或商議購買個別物業。

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