樓市交投轉趨活躍，有大業主放售一籃子物業，世邦魏理仕指，太極軒（CHI Residences）三個位於灣仔、西營盤及佐敦之住宅物業，最新推出市場放售，總市值約22億元，其中灣仔莊士敦道138號太極軒138（CHI138），提供107個住宅單位，面積介乎於290至2,400方呎，包括開放式單位、1房及2房單位、3房複式單位以及頂層全層特色單位。西營盤干諾道西120號太極軒120（CHI120），共提供19個特色住宅單位，每個單位面積約1,050方呎並設有私人露台，物業地下至3樓為基座商舖，合共約8,824方呎，現租予咖啡室及健身中心。
此外， 佐敦彌敦道314至316號太極軒314（CHI314），提供59個住宅單位，面積介乎於410至1,400方呎，單位類型包括開放式單位、1房及2房單位。世邦魏理仕家族及私募投資辦公室執行董事兼主管周鎮邦表示，近期投資市場中，酒店及住宅物業在各類型物業中被看高一線，而此類物業在過去六個月中成交金額已高達60億元，並由基金類型買家主導，本項目是由3個住宅物業首次以組合形式一併推出市場，出售方式亦可彈性安排，買家可選擇整個組合一併購入或商議購買個別物業。
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