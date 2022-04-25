居屋屋苑罕有錄得買家付辣稅入市個案。祥益營業董事林偉光表示，屯門兆禧苑C座高層1室，實用面積363方呎，1房間隔，附設裝修，以440萬元已補價成交、實呎12121元，屬市價水平。買家本身持有同區另一物業，是次入市需付相等於樓價15%的從價印花稅，涉約66萬元。