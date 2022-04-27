原業主2018年以852.5萬元一手購入，持貨約4年，帳蝕約42.5萬元或約5%。資料顯示，業主向發展商購入單位時，享有最高相等於樓價9%的現金回贈優惠，涉約76.7萬元，惟扣除是次交易所涉及之使費，料原業主仍需微蝕約6萬元離場。

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