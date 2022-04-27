文章日期：2022年4月27日 17:53
市況好轉，惟個別業主仍需蝕使費離場。中原地產分區經理曾紀賢表示，大埔白石角雲滙本月錄得2宗二手成交，包括9座高層B6室，實用面積447方呎2房間隔，新近以810萬元易手，實呎18,121元。
原業主2018年以852.5萬元一手購入，持貨約4年，帳蝕約42.5萬元或約5%。資料顯示，業主向發展商購入單位時，享有最高相等於樓價9%的現金回贈優惠，涉約76.7萬元，惟扣除是次交易所涉及之使費，料原業主仍需微蝕約6萬元離場。
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