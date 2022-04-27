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雲滙2房810萬易手 4年料微蝕離場

市況好轉，惟個別業主仍需蝕使費離場。中原地產分區經理曾紀賢表示，大埔白石角雲滙本月錄得2宗二手成交，包括9座高層B6室，實用面積447方呎2房間隔，新近以810萬元易手，實呎18,121元。

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