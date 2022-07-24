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盛滙商舖2400萬購荃灣曹公坊舖 租金回報2.5厘

雖然新冠疫情近日有再次升溫之勢頭，但市場依然不乏資深投資者，繼續進軍民生區舖位的成交個案；盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金最新以約2400萬元，買入荃灣曹公坊12號德仁樓地舖，建築面積約1500方呎、折合呎價約1.6萬元。

上述舖位現租客為麵包店，月租5萬元，意味現享租金回報率約2.5厘，租期至2023年1月31日完結，其後租金將有進一步上調空間；至於原業主，於2012年4月以1720萬元買入，持貨10年，現帳面獲利680萬元，賺幅近四成。

李續指，荃灣區發展日益蓬勃，新落成的住宅及商廈群，帶動區內消費力不斷提升，而2016年3月規劃署荃灣分區計劃大綱核准圖，將現時荃灣柴灣角約10.9 公頃工業區內仍劃為「工業」地帶的用地，改劃為「商貿」地帶，將促進地區進一步轉型及提供更多就業機會，現時亦有多個改劃及重建項目進行中，令該區前景可獲看高一線。

李根興透露，上述新購入舖位，是基金目前持有的第3間荃灣街舖，其餘兩間分別為荃灣沙咀道333至335號A1舖（2020年11月以2050萬買入）、以及荃灣路德圍65至75號地下M舖（2021年11月以3500萬買入）。他預計，舖市現時受制於加息步伐及中港通關時間表，預期舖市整體租金下半年將回升3%至5%；售價方面，核心舖下半年料回升5%至8%，民生舖售價則保持平穩。

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