地政總署公布，上周五截標的葵涌荔崗街，最新以11億元批予中信泰富旗下子公司Might & Right Limited，地皮面積4.18萬方呎，若作私人住宅用途，最高可建樓面約25.06萬方呎，每方呎樓面地價4390元。若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓面將按照賣地條件中的相關特別條件計算。今次中信泰富中標價，屬市場預期之內，項目截標前估值介乎約9億至12.5億元。不過若對比同區對上一幅地皮，即2015年批出的興芳路地皮，當時每方呎樓面地價6,701元，今成交呎價較8年前低約三成。
值得留意，興芳路地皮鄰近港鐵葵芳站，而荔崗街地皮則位於荔景山上，兩者交通配套及景觀均有分別。另據賣地章程顯示，地皮旁邊有一幅山坡及護土牆，中標財團需負責興建公共交通交匯處、展能中心及智障人士宿舍，涉及面積將一併計入建築樓面，日後政府會回購這些社區設施。項目上周五截標時，共收到9份標書，除中信泰富外，亦有信置（0083）、長實（1113）、新地（0016）、會德豐、嘉華（0173）、中信泰富、漢國置業及嘉里（0683）。
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