地政總署公布，上周五截標的葵涌荔崗街，最新以11億元批予中信泰富旗下子公司Might & Right Limited，地皮面積4.18萬方呎，若作私人住宅用途，最高可建樓面約25.06萬方呎，每方呎樓面地價4390元。若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓面將按照賣地條件中的相關特別條件計算。今次中信泰富中標價，屬市場預期之內，項目截標前估值介乎約9億至12.5億元。不過若對比同區對上一幅地皮，即2015年批出的興芳路地皮，當時每方呎樓面地價6,701元，今成交呎價較8年前低約三成。