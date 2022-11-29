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飛揚頂層特色戶525萬招標售出 實呎1.86萬

樓市氣氛淡靜，新盤市場僅錄零星成交。長實（1113）及新地（0016）合作、樓花期尚餘約16個月的屯門青山公路飛揚第1期，今日招標售出1伙特色戶，套現525萬元。成交紀錄冊顯示，項目今日售出1座22樓D室，實用面積282方呎1房間隔，另連236方呎天台，成交價525萬元、實呎18,617元；買家採建築期付款，並享提前付清樓價回贈。長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚近期連環售出的3伙特色戶，反映市場對優質特色單位有需求。飛揚1期自今年6月開售至今累售223伙，套現逾12.2億元。

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