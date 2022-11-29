文章日期：2022年11月29日 19:38
曾為「上車恩物」的納米樓，近期頻現蝕讓。鴻發地產物業營業總經理梁文楓表示，長沙灣單幢屋苑AVA 61低層A室，實用232方呎，1房間隔，今年5月548萬元放盤，其後因市況回落，加上原業主急於套現，終累減168萬元或約31%，以380萬元沽出，實呎16379元，見屋苑二手呎價新低，並為同類一房單位成交價新低，料屬屋苑至今最大蝕讓個案。
據了解，原業主2017年484萬元一手買入，帳面蝕約104萬元或約22%，若連使費計料實蝕約120萬元或約25%。
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